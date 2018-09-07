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تعادل سبورتينج كاسل مع منتخب أشمون وديا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:36 ص
تعادل سبورتينج كاسل مع منتخب أشمون وديا
مظاليم
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مصطفى الجندي
 

تعادل فريق سبورتينج كاسل على ملعبه أمام ضيفه فريق منتخب أشمون بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "مركز شباب محلة مرحوم " ضمن استعدادات نادي سبورتينج للقسم الثالث.

 

وأحرز هدفي فريق أشمون الثنائي أيمن سكر وأحمد عواد، ومن المقرر أن يلتقي عصر الإثنين سبورتينج مع عثماسون، بينما يواجه أشمون نظيره فريق نجوم السادات.

 

وشهد اللقاء الدفع بعدد من اللاعبين حت الإختبار ضمن تشكيل فريق سبورتينج، بجانب بعض الوجوة الجديدة من أشمون.

 

المزيد عن: سبورتنج كاسل رياضة الاخبار الرياضية اشمون اخبار الرياضة
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