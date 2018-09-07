أسامة نبيه: كوبر لديه أفكار متطورة ومؤهل لتدريب أكبر المنتخبات في العالم

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة وفر كل عوامل النجاح للمنتخب المصري خلال الفترة الماضية.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر لديه أفكار متطورة أفادت الجميع خلال الفترة التي تولى فيها المنتخب، وكوبر مؤهل لقيادة أي منتخب في العالم".

وأضاف: "لم نقف طويلا أمام مسميات المدرب، والمدرب العام، والمدرب المساعد، وعملنا كفريق واحد خلال ال3 سنوات ونصف، حتى نصل لبطولة كأس العالم بعد غياب 28 عاما".