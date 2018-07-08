أبرز أخبار التوك شو الأحد 8/7/2018: تفاصيل أول قطار سريع في مصر وعودة طفل الشروق
الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:20 ص
رقية جمال - ندى محمد - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الري": نولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة للحماية من السيول
قال حسام الامام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة، موضحا أن امكانية تعرض هذه المحافظة للسيول اكبر من غيرها لما فيها من مرتفعات بما يتطلب انشاء عدد من المشروعات لحمايتها.
"الصحة": ضبط 15 ألف قرص دوائي مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم ضبط 15 الف قرص دوائي مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة.
فقيه دستوري: حظر النشر من اختصاص النائب العام وقاضي التحقيقات فقط
أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن المختص بحظر النشر هو النائب العام وفقًا للصلاحيات المخولة له باعتباره ينوب عن المجتمع والحفاظ على مصالحه وفقًا للمادة 189 من الدستور.
برلماني عن برنامج حكومة مصطفى مدبولي: "الكلام حلو.. المهم التنفيذ"
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبًا على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، إن قيمة البرامج ليس في الحبر المكتوب بها، وإنما بمهارة تطبيقها، ونجاح الحكومة في وضع آليات لمتابعة تطبيقها، معقبًا: "الكلام حلو المهم التنفيذ".
النقل: مشروع "القطار السريع" سيستغرق 30 شهرًا.. وسيتم تنفيذه على 3 مراحل
كشف الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، تفاصيل أول قطار سريع في مصر، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، ولكنه سيطرح للمزايدة على مرحلة واحدة.
منى محرز: نفذنا 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي في الصحراء
كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة إن الوزارة نفذت 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي في الصحراء، مشيرة إلى أن هناك مزارع في نويبع والوادي الجديد والروضة وحلايب وشلاتين.
بعد عودة طفل الشروق لعائلته.. مرتضى منصور يطالب بإعدام الخاطفين (فيديو)
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن "عودة الطفل لأسرته سالما رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان"، مضيفا: "لازم ينفذ الإعدام على الخاطفين علنا.. وقانون الطوارىء لا يطبق فقط على الإرهاب بل يطبق على البلطجة التى زادت في البلد وتجار المخدرات".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الري": نولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة للحماية من السيول
قال حسام الامام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة، موضحا أن امكانية تعرض هذه المحافظة للسيول اكبر من غيرها لما فيها من مرتفعات بما يتطلب انشاء عدد من المشروعات لحمايتها.
"الصحة": ضبط 15 ألف قرص دوائي مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم ضبط 15 الف قرص دوائي مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة.
فقيه دستوري: حظر النشر من اختصاص النائب العام وقاضي التحقيقات فقط
أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن المختص بحظر النشر هو النائب العام وفقًا للصلاحيات المخولة له باعتباره ينوب عن المجتمع والحفاظ على مصالحه وفقًا للمادة 189 من الدستور.
برلماني عن برنامج حكومة مصطفى مدبولي: "الكلام حلو.. المهم التنفيذ"
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبًا على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، إن قيمة البرامج ليس في الحبر المكتوب بها، وإنما بمهارة تطبيقها، ونجاح الحكومة في وضع آليات لمتابعة تطبيقها، معقبًا: "الكلام حلو المهم التنفيذ".
النقل: مشروع "القطار السريع" سيستغرق 30 شهرًا.. وسيتم تنفيذه على 3 مراحل
كشف الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، تفاصيل أول قطار سريع في مصر، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، ولكنه سيطرح للمزايدة على مرحلة واحدة.
منى محرز: نفذنا 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي في الصحراء
كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة إن الوزارة نفذت 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي في الصحراء، مشيرة إلى أن هناك مزارع في نويبع والوادي الجديد والروضة وحلايب وشلاتين.
بعد عودة طفل الشروق لعائلته.. مرتضى منصور يطالب بإعدام الخاطفين (فيديو)
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن "عودة الطفل لأسرته سالما رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان"، مضيفا: "لازم ينفذ الإعدام على الخاطفين علنا.. وقانون الطوارىء لا يطبق فقط على الإرهاب بل يطبق على البلطجة التى زادت في البلد وتجار المخدرات".