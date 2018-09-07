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وائل الإبراشي يشن هجوما على خيري رمضان لهذا السبب

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:12 ص
وائل الإبراشي يشن هجوما على خيري رمضان لهذا السبب
الإعلامي وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على رفض الإعلامي خيري رمضان ظهور بطل مصر لرفع الأثقال محمد إيهاب بمقابل مادي، قائلا: "هي جت على الغلبان ده، نسيب الممثلين ونيجي نقول محمد إيهاب طلب 10 آلاف جنيه".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن اللاعب الدولي محمد صلاح تحول لمؤسسة وأقل مقابل له للظهور على شاشة التلفاز 4 ملايين جنيه، معقبًا: "صلاح بيستثمر موهبته، إشمعني بقى محمد إيهاب".

وتابع: "سيبنا الحيتان وجينا على الغلبان الوحيد اللي يستاهل، أنا متضامن مع محمد إيهاب ضد ما تعرض له من خيري رمضان".
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