مدرب المنتخب السابق: "لو عاد الزمن 100 مرة مش هنرجع في قرار استبعاد حسام غالي"

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر اتخذ القرارت الصائبة في المواقف الهامة خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الفراعنة.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "لو عاد الزمن 100 مرة الجهاز الفني مش هيرجع في قرار استبعاد حسام غالي، وكوبر له القرار الأساسي في عدم ضم اللاعب".

وتابع: "الجميع تحدث عن أزمة غالي، ولكن أزمة باسم مرسي لم تأخذ نفس الأهمية بسبب الانتماءات للجماهير وبعض الإعلاميين في الوسط الرياضي".