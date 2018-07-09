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نائب رئيس مستشفيات الأزهر: رفع تقرير لـ"الطيب" في الصباح حول حريق مستشفى الحسين

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:25 ص
نائب رئيس مستشفيات الأزهر: رفع تقرير لـالطيب في الصباح حول حريق مستشفى الحسين
الدكتور محمود صديق
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس مستشفيات الأزهر، إن مستشفى الحسين الجامعي بها 1200 سرير ويجري بها 90 ألف عملية سنويًا وتستقبل آلاف المرضى يوميًا، لافتة إلى أنها من أقدم المستشفيات في مصر، معقبًا: "الحسين الجامعي ليست مستشفى للفقراء بل للمعدومين". 

وأضاف نائب رئيس مستشفيات الأزهر، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن مستشفى الحسين الجامعي حدث بها حريق في الدور الرابع بالأمس نتيجة ماس كهربائي، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كلف الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، بالذهاب إلى المستشفى للإطلاع على ما حدث بها.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر تحدث بالأمس، أربع مرات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول الحادث، وسيتم رفع تقرير لشيخ الأزهر في الصباح الباكر حول الحادث.
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