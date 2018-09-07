محمود البزاوي: هذه نصيحة والدتي لي.. واستخدمت بعض كلماتها في "سابع جار"





قال الفنان محمود البزاوى، إنه لا ينسى نصيحة والدته له حيث كانت دائمًا ما تقول له: "الكلام والفلوس والأكل ممكن يدمروك متشغلش نفسك بيهم"، مشيرًا إلى أنها كانت تعني بالأكل كل ما يخص الرزق.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أنه استخدم بعضًا من كلماتها والجمل التي كانت ترددها فى مسلسل "سابع جار" مثل جمله "اللي راح لازم يروح واللى جاي لازم يبقى أحلى".