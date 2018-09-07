شوبير: الأهلي يرفض أسلوب لي الذراع الذي يسلكه بعض اللاعبين

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تجديد عقود بعض لاعبي النادي الأهلي بالفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "أحمد فتحي حسم موقفه منذ فترة بشأن التجديد، بعد أن صلى صلاة الاستخارة، وتم تجديد عقده".

وأضاف: "أحمد فتحي حصل على مبلغ مالي كبير من أحد الجهات، ولكنه اعتبر ذلك المبلغ شئ خاص وليس له علاقة بالنادي الأهلي".

وواصل: "هناك خلاف بين الأهلي وبين أحمد فتحي، بسبب تمسكه بأن المبلغ لا يحق للأهلي التحكم فيه، لكن الأهلي يرى أن اللاعب حصل على هذا المبلغ بسبب انتسابه للنادي الأهلي".

وتابع: "جماهير الأهلي لديها استعداد لفقدان بطولة، ولكنها لن تقبل بهدم أي من الثوابت والقيم".

وأشار بقوله: "دخلت النادي الأهلي ورأيت مؤمن زكريا في حالة توتر، وطلب مني أن أتوسط له عند مجلس الإدارة، من أجل قبول النادي الأهلي لعرض إماراتي بقيمة 150 أو 200 ألف دولار من فريق متوسط".

وأكمل: "مؤمن وافق فورًا على اللعب للدوري السعودي، وعندما جاء له عرض من نادي أهلي جدة وافق النادي الأهلي على رحيله لكي يحصل على قدر جيد من الأموال".

واستنكر بقوله: "مؤمن نشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتحدث فيها عن الظلم والظلمات، فماذا واجهته من الظلم يا مؤمن رغم ما قام به الأهلي معك؟؟!!".

واستطرد: "هناك مدافع في الأهلي لم يوافق على التجديد مقابل مبلغ 5 مليون جنيه، وطالب بضعف هذا المبلغ تقريباً، مما وضع الأهلي في مشكلة".

وتحدث عن العرض المقدم للمغربي وليد أزارو بقوله: "أزارو طالب بالرحيل إلى الدوري الصيني، وجاءه عرض مقابل 5 مليون يورو من النادي و3.6 من الشركة الراعية (8.6 مليون يورو)، لكن الأهلي طلب المبلغ كاش وأن يكون كله من النادي الصيني".

وأوضح: "الأهلي في حاجة لقبول العرض الصيني لأزارو، من أجل تجديد عقود نجوم الفريق".

وأردف: "أزارو لم يشارك في مباراتي معسكر النادي الأهلي حاليًا، لحين حسم مستقبله".

وأتم بقوله: "الأهلي يرفض أسلوب لي الذراع الذي يسلكه بعض اللاعبين".