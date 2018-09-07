إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الإسكندرية

أُصيب 8 أشخاص، الأحد، إثر إنقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، نتيجة لإصطدام سيارة نقل بها، بالطريق الصحراوي بالإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير امن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك

بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي مدخل أبيس - تجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص، تبين أنه اثناء سير السيارة رقم س ص ل مصر "ميكروباص" قيادة المدعو ال م ال سن 28 مقيم قرية ابيس 12 - دائرة القسم بالطريق المشار إليه، وحال قيام قائدها بالدوران من إحدى فتحات الارتداد اصطدمت بها سيارة نقل "فر قائدها هاربًا بها" من الجانب الأيمن الخلفي للسيارة، مما أدى لانقلابها علي الجانب الأيسر.



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وعدد 7 من مستقليها بتشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.



تم نقل المصابين لمستشفيي "رأس التين العام - جمال عبد الناصر" للعلاج "حالتهم مُستقرة"، حدثت تلفيات بالسيارات الثلاث وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبطها وقائدها.



تحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة.

