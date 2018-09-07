كيم كارداشيان تجري عملية زرع عضو ذكري لكلبها لإعادة ثقته بنفسه





بعد يوم واحد من حديثها عن رغبتها في عدم تعود أبنائها على حياة الترف، كشفت مصادر مقربة من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها أجرت عملية زرع خصيتين لكلبها لتعيد له ثقته بنفسه.





وكشف المصدر أن تكلفة العملية بلغت 10 آلاف جنيه استرليني، بعد ان قامت كيم نفسها باخصاء الكلب لعدم تقبلها لامتلاكه لخصيتين بحجم كبير.





يأتي ذلك بعد يوم واحد من نشر حوار صحفي لكيم كشفت به انها تكره ان يعتاد اطفالها على حياة الترف والبزخ.











