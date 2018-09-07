أسامة نبيه: الوصول لنهائي بطولة إفريقيا وكأس العالم دليل على نجاح الجهاز الفني

عبر أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن استيائه بسبب إخفاق المنتخب في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، مؤكدا أن الجميع تعلق بحلم الوصول للدور الثاني في المونديال.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "بذلنا كل المجهود للوصول لكأس العالم في روسيا، وكان أولوياتنا كجهاز فني الحصول على بطولة إفريقيا، وعودة مصر للمستوى العالمي".

وأضاف: "نهائي أمم إفريقيا وبلوغ المونديال دليل على نجاح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، رغم تشاؤم الجمهور المصري بالجهاز الفني".

وواصل: "إيهاب لهيطة سيترك فراغا كبير في منتخب مصر، فهو عمل بإخلاص شديد وبذل مجهودا وافرا خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية".