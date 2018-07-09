مدير آثار القليوبية عن الإهمال بـ"القناطر الخيرية": "مش هجيب شرطي على كل متر"

قال جمال فرحات، مدير آثار القليوبية، إن القناطر الخيرية مسجلة في الآثار ومساحتها تتعدى الكيلو متر، لافتًا إلى أن وزارة الري هي المالكة للقناطر الخيرية، والأثار هي الجهة المشرفة عليها، وأي عملية ترميم لابد أن تكون على حساب الجهة المالكة.



وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن ما تتعرض له القناطر الخيرية من اهمال هو سوء سلوك بشري، معقبًا: "مش هجيب شرطي على كل متر في القناطر".

