خيري رمضان عن سيول اليابان: "الحمد لله على نعمة مصر"

قال الإعلامي خيري رمضان، إن ضحايا سيول اليابان العارمة بلغت 85 ضحية حتى الآن، ومن المتوقع ازدياد أعداد الضحايا.



وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على فضائية "قناة مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن "اليابان المتقدمة تكنولوجيًا وفي كل شيء غرقت، والمواطنين ماتوا".



وتابع: "أما بسمع عن الأعاصير والبراكين والسيول اللى بتموت الناس، بقول الحمد لله على نعمة مصر، بلدنا بموقعها الجغرافي، وشمسها التى لا تغيب، فهذه البلد الله سبحانه وتعالى خصها بنعم لا تعد ولا تحصى".

