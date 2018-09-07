الزراعة: استهلاك مصر من الأرز 3 ملايين طن سنويا

علق الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الذي وافق فيه على استيراد الأرز، قائلًا: "قرار الرئيس رائع جدًا، وسيساعد على عمل المضارب بكامل طاقتها".



وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن القرار يساهم في استقرار أسعار الأرز وانخفاض سعره.



وأوضح أن استهلاك مصر من الأرز 3 ملايين طن سنويًا، وأن المساحة المخصصة لزراعة الأرز تكفي لاستهلاك المحلي للعام الحالي.

