ترامب: سأختار شخصا استثنائيا للمحكمة العليا مساء غد

أكدّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم أنّه سيعلن غداً الإثنين عن مرشحه لمنصب قاضى المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة، خلفاً لأنتونى كوينى-81 عاماً، الذى أعلن تقاعده.





وفى تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر، اليوم قال ترامب "أتطلّع لإعلان قرارى النهائى بشأن قاضى المحكمة العليا فى الولايات المتحدة فى الـ9 مساء غد بالبيت الأبيض، سأختار شخصاً استثنائياً".