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ميناء دمياط يستقبل 40 ألف طن من الحديد

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:37 م
ميناء دمياط يستقبل 40 ألف طن من الحديد
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الفجر الاقتصادى
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
كما غادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4075 طن قمح، بينما غادر عدد 669 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35915 طن من البضائع العامة منها عدد 70 سيارة نقل محملة بـ 3517 طن قمح .

و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51466 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19320 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3000 طن يوريا و 13300 طن فوسفات و 600 طن ملح .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 756 حاوية مكافئة وحركة الوارد 722 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1726 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19100 طن ذرة و 39667 طن حديد و 3500 طن كسب صويا و 500 طن خردة .
المزيد عن: ميناء دمياط الموانئ المصرية الاستيراد والتصدير استيرادنا من الحديد
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