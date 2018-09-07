أستاذ زراعة يكشف علاقة سد النهضة باستيراد الأرز

عقب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح باب استيراد الأرز، قائلًا: "مساحات زراعة الأرز انخفضت بنسبة 50% وبالتالي نحتاج للاستيراد"، موضحًا أن العام الماضي زرعنا نحو مليون ونصف فدان أرز أما هذا العام 700 ألف فدان فقط.



وأضاف "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن تستورد مصر ما يقرب من 2 مليون طن أرز، متابعًا: "قد يكون هذا الأمر مرتبط بما أعلنته أثيوبيا أنها ستبدأ ملئ سد النهضة للسنوات الثلاثة القادمة بداية من هذا العام، وتخفيض مساحات الأرز أمر جيد خاصة أن زراعة محصول الأرز يستهلك مياه كثيرة".



وأشار إلى أن أرز دول شرق أسيا لا يتناسب مع المصريين الذين أطلقوا عليه "الأرز البلاستيك"، منوها أن الأرز صغير الحبة تنتجه مناطق قليلة في الهند وباكستان وأمريكا.



وتابع أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة: "الأرز المصري من أفخر الأنواع ويليه الأرز الأمريكي"، مشيرا إلى أن الأرز المستورد من المتوقع أن يصل لـ 15 جنيها والمصري لـ 20 جنيها.

