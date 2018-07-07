"الوطنية للإعلام": شارة البث في مصر هو حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن حق امتلاك شارة البث في مصر هو حق أصيل لها طبقا للقانون، منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضًا في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري.









وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان، أن القانون ١٣ أعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتحقيق رسالة الإعلام وأداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وأناطت به دون غيره إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية، وأن هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام صاحبة حق شارة البث بكافة محافظات مصر.