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جابر عصفور: الحجاب ليس له أساس ديني في القرآن أو السنة

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:34 م
جابر عصفور: الحجاب ليس له أساس ديني في القرآن أو السنة
جابر عصفور
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رقية جمال
 
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إن الحجاب ليس له أساس ديني، ولا يوجد نص في القرآن أو السنة يتحدث عن الحجاب، لافتًا إلى أن الحجاب كان تلتزم به المرأة الحرة في عهد العبودية، وكانت الإماء يتركوا صدورهم عارية.

وأوضح "عصفور"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أنه في عهد جمال عبد الناصر، في حفل زفاف الشيخ عبد الرحمن تاج، شيخ الأزهر، كان يقف شيخ الأزهر بجوار "عبد الناصر" وزوجته وابنته دون حجاب.

وتابع، أن المرأة المصرية المعاصرة من حقها أن ترتدي ما تشاء، فالحجاب مسألة شخصية، معقبًا مخاطبًا المرأة: "لا ترفعي الدين سلاح على رقبتك لارتداء الحجاب من عدمه"، لافتًا إلى أن الحكومة بها 6 وزيرات، فهل هؤلاء كفار لعدم ارتداءهم الحجاب.
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