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ارتفاع عدد ضحايا أمطار اليابان إلى 85 قتيلا

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:31 م
ارتفاع عدد ضحايا أمطار اليابان إلى 85 قتيلا
فيضانات فى اليابان
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خاطر عبادة
 

 ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية جراء الأمطار الغزيرة غرب اليابان، إلى 85 قتيلاً، وفقاً لما أعلنت الإذاعة المحلية "ان اتش كيه".


وحدّدت الإذاعة العامة اليابانية، أنّ 6 أشخاص لا يزالون فى حالة حرجة، فضلاً عن 58 أخرين فى عداد المفقودين بعدة محافظات.


كما أعاقت الفيضانات والانهيارات الأرضية عمليات الإنقاذ، وأكدّت السلطات أنّ الطين غمر نحو 20 مبنى، وفقاً لشبكة روسيا اليوم.

 

 

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