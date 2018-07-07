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يا روائح الزمن الجميل.. "أوكا" يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:24 م
يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)
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صدفة غنيم
 

دفعته أفكاره المجنونة التي اعتاد عليها للعودة إلى زمن بعيد، يجمع بين الهدوء والجمال، فعاد المصور الفوتوغرافي، أحمد سيد إلى فترة السبعينات بما تحمله من جمال، لتأتي جلسة التصوير بمثابة "فلاش باك" في فيلم سينمائي.


فقرر الشاب الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات والشهير بـ "أوكا" الاستعانة بما يقرب من 12 شاب من الجنسين، ليشاركوا في جلسة التصوير بملابس حقبة السبعينات الشهيرة، والتي يأتي أشهرها رابطات العنق العريضة والفساتين القصيرة، بالإضافة إلى البنطال الذي تتسع قماشته عند الساق والقبعات.

يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)

ودمج الشاب الذي أبحر في عالم التصوير منذ أكثر من 5 أعوام، بين الفتايات المحجبات وغير المحجبات، ليرسخ فكرة أن تلك الفترة كانت تجمع بينهن جميعًا، وليس كما يعتقد عند البعض.


يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)

ومن زمن الجميل اقتنص "أوكا" الألوان الأبيض والأسود في كافة صور "سيشن السبعينات"، بالإضافة إلى بعض من اللون الأصفر لتتشابه الصور مع غيرها التي تتخفى في ألبومات العائلة وتعود لأعوام بعيدة، وتحتضن ضحكات الأجداد.


يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)

ولا يختلف جمال "سيشن السبعينات" عن جودة صور الأفراح التي يتميز "أوكا" بوضع بصمته الخاصة عليها، ومن بينها كان "سيشن" لعروسين بمنطقة الحسين، والتقط "أحمد" صورة لهما وخلفهما شخص ينظر إليهما، فانتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".   


يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)

وبعد انتهائه من "سيشن السبعينات" الذي اشتاق إليه متابعي "أوكا"، سبقت كلمات إعجابهم نشر الصور، مطالبينه بالمزيد من الأفكار التي اعتادوا عليها منه، فهو يعشق الخروج عن المألوف والجو التقليدي في التصوير، وهو ما يجعل تعليقاته على صوره حديث الشباب.


يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)
يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)
يا روائح الزمن الجميل.. أوكا يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)
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