يا روائح الزمن الجميل.. "أوكا" يعود بالشباب إلى السبعينات(صور)

دفعته أفكاره المجنونة التي اعتاد عليها للعودة إلى زمن بعيد، يجمع بين الهدوء والجمال، فعاد المصور الفوتوغرافي، أحمد سيد إلى فترة السبعينات بما تحمله من جمال، لتأتي جلسة التصوير بمثابة "فلاش باك" في فيلم سينمائي.





فقرر الشاب الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات والشهير بـ "أوكا" الاستعانة بما يقرب من 12 شاب من الجنسين، ليشاركوا في جلسة التصوير بملابس حقبة السبعينات الشهيرة، والتي يأتي أشهرها رابطات العنق العريضة والفساتين القصيرة، بالإضافة إلى البنطال الذي تتسع قماشته عند الساق والقبعات.