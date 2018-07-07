"تنظيم الصحافة" وعقد عمومية طارئة.. ٣ ملفات هامة على طاولة "الصحفيين" الثلاثاء

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس سيعقد اجتماعًا عاديًا، الثلاثاء المقبل؛ وذلك لمناقشة تقرير مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد، والذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في بعض المواد.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه الطلب المُقدم من ١٨٣ عضوًا بالجمعية العمومية للنقابة سالفًا، للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة رفضًا للقانون.



