غزل شبين يفوز على اتحاد بركة السبع وديا

حقق فريق غزل شبين الفوز على فريق اتحاد بركة السبع خلال المواجهة الودية التي أقيمت الأحد على ملعب الغزل استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وشهد اللقاء تفوق الغزل بثلاثية دون مقابل أحرزهم مصطفى عادل "كولا" وأحمد العراقي، ويوسف حمدي.

وأقيم اللقاء على ثلاثة أشواط للدفع بجميع اللاعبين من جانب الفريقين لتحقيق الإستفادة الفنية والبدنية، من أجل تجهيزهم للمباريات الرسمية بالقسمين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يعود فريق الغزل للتدريبات الجماعية عصر الثلاثاء المقبل.