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الثلاثاء.. "المسلماني" ضيف مروج إبراهيم في "ما وراء الحدث"

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:11 م
الثلاثاء.. المسلماني ضيف مروج إبراهيم في ما وراء الحدث
مروج إبراهيم
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أحمد رمضان متولي
 

يحل الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، ضيفًا على برنامج "ما وراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة مساءً.

 

يتحدث المسلماني خلال الحوار عن محددات الأمن القومي المصري وكيف استطاعت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادة دورها في الملفات الإقليمية وعمل توازنات في علاقتها الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الآخرى التي يتناولها اللقاء.

 

يعرض برنامج "ما وراء الحدث" من من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدمه الإعلامية مروج إبراهيم، حيث يهتم البرنامج بمتابعة كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بالشأن الداخلي المصري سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.


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