رسميًا.. "فيسبوك" يحصل على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم

تردد في الأونة الأخيرة أن الفيسبوك تجري مفاوضات للحصول على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في آسيا. لقد كانت الفيسبوك جادة في جلب الأحداث الرياضية الكبرى إلى منصتها وحتى أنها قامت بتعيين الرئيس التنفيذي لشبكة Eurosport، السيد Peter Hutton للإشراف على هذا المشروع. وتبلغ قيمة الصفقة الأخيرة للشركة 200 مليون جنيه استرليني مما سيسمح لها ببث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في آسيا.





وسيسمح العقد الجديد مع الدوري الإنجليزي الممتاز لشركة الفيسبوك بالبث المباشر لمباريات الدوري في فيتنام وتايلاند وكمبوديا ولاوس في الموسم 2019-2020. كل هذه الدول يتواجد فيها عدد كبير من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





تفيد صحيفة The Times بأن شركة الفيسبوك دفعت 200 مليون جنيه إسترليني في المزاد للحصول على حقوق بث 380 مباراة في كل موسم. وجدير بالذكر أن العرض الذي تقدمت به شركة الفيسبوك فاق العرض المقدم من قبل كل من Fox Sports و BeIN Sports في المزاد.





كما ذكرنا سابقًا، هذه ليست هي المرة الأولى التي تحصل فيها الفيسبوك على حقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى، فقد حصلت بالفعل على حقوق بث مباريات الليجا الإسبانية ومباريات MLS، ولكن هذه الصفقة الأخيرة تظهر النوايا الجادة للشركة للتنافس في هذا المجال.



