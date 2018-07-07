تعرفي على الفرق بين "التاتو" الدائم والمايكروبليدنج!

بعد انتشار موضة التاتو بشكل واسع مؤخرًا سواء للأغراض التجميلية كرسم الحواجب والحصول على مكياج دائم وتزيين الجسم برسمات وكلمات مختلفة، أو للأغراض الطبية كعلاج لتغطية أماكن الحروق وغيرها، أصبح هناك العديد من النساء اللائي يرغبن في خوض تجربة الحصول على تاتو على أجسامهن.





ولأن الحصول على رسمة دائمة على الجسد قد يبدو مرعبًا، ظهرت تقنية المايكروبليدنج التي تعطي نتائج التاتو نفسها بشكل كبير إلا أن تأثيرها مؤقت ولا يدوم لفترات طويلة.





ولكن هل التاتو يشبه المايكروبليدنج أم أن هناك فروقًا بينهما؟ الإجابة تجدينها في السطور التالية.





الفرق بين التاتو الدائم والمايكروبليدنج:

دعينا في البداية نبدأ بالتاتو، وهو الطريقة التي تضمن لك رسمًا يدوم إلى الأبد ولا يمكن التخلص منه للأسف إلا باستخدام جلسات الليزر المؤلمة، التي في النهاية لن تعطيك النتيجة المرجوة 100٪.





يستخدم في عمل التاتو إبرة مخصصة لإيصال الحبر إلى تحت الجلد على هيئة نقاط في أثناء رسم الشكل الذي تريدين الحصول عليه، وتعتبر عملية الحصول على التاتو مؤلمة وتحتاج إلى كريم مخدر موضعي لتشعري بالراحة في أثناء خضوعك لها.





ولأن التاتو كما ذكرنا سابقًا يدوم إلى الأبد، عليك بكل تأكيد اختيار الرسمة أو الشكل الذي ترغبين بالحصول عليه بحرص لأن هذه الرسمة ستظل معك طوال حياتك، كذلك اختيار المكان المناسب الذي ترغبين في وضع التاتو به.





مميزات التاتو:

- يدوم إلى الأبد.

- يمكن الحصول عليه بألوان مختلفة.





عيوب التاتو:

- يصعب التخلص منه بشكل كامل.

- يتغير لونه إلى اللون الأزرق مع مرور الزمن إذا كان لونه أسود.

- يبهت لونه قليلًا مع مرور الزمن.

- تشعرين بألم في أثناء وضعه.

- ينقل العديد من الأمراض مثل الإيدز وأمراض الكبد، إذا لم تستخدم فيه أدوات معقمة وجديدة.

- تطول فترة تعافي الجلد من الجروح التي تسببها إبرة التاتو، كلما كبر حجمه.





الآن سننتقل إلى المايكروبليدنج وهي التقنية التي ظهرت وانتشرت مؤخرًا بشكل واسع في العالم أجمع بشكل عام، وفي العالم العربي والشرق الأوسط بشكل خاص.





يوفر لك المايكروبليدنج تأثيرًا يشبه تأثير التاتو إلا أن الرسمة التي تحصلين عليها باستخدامه لن تدوم إلى الأبد، بل ستبدأ بالاختفاء التدريجي في فترة ما بين 18 شهرًا وسنتين وتتوقف هذه الفترة على طبيعة الجلد والجسم.





بعكس التاتو الذي يستخدم الإبر لإعطائك الرسم المطلوب، حيث تُستخدم شفرة دقيقة تشبة شفرة الموس في عمل المايكروبليدنج، ما يجعله الاختيار الأول عند النساء عندما يتعلق الأمر بالحصول على رسمة حواجب طبيعية تدوم لشهور.





كالتاتو ستحتاجين أيضًا إلى مخدر موضعي قبل القيام بالجلسة إذا كنت لعدم شعورك بالألم، وفي الوقت الذي لا يمكنك فيه الحصول على تاتو دائم إلا في أماكن مخصصة ومرخصة، يمكنك وبكل سهولة الحصول على جلسة مايكروبليدنج في أقرب صالون تجميل يقدم لك الخدمة، ولكننا ننصحك باختيار المكان والشخص المناسبين لهذه العملية لضمان الحصول على نتائج رائعة دون أي مخاطر.





مميزات المايكروبليدنج:

- الحصول على رسمة طبيعية للحاجبين، بسبب استخدام شفرة دقيقة تصنع خطوطًا دقيقة عند عمل الرسم.

- بإمكانك الحصول على رسمة جديدة كل سنتين تقريبًا فهو لا يدوم إلى الأبد، لذلك لن تملي منه.

- متوافر باللون الأسود وباقي الألوان أيضًا.

- أقرب صالون تجميل لك يمكنه أن يقدم لك الخدمة.





عيوبه المايكروبليدنج:

- تبدأ ألوانه في الاختفاء بعد مرور نحو 18 شهرًا من عمله.

- تشعرين ببعض الألم عند القيام به ولكن بشكل أقل من التاتو.

- ينقل بعض الأمراض إذا تم بأدوات غير معقمة، لذلك عليك بالتأكد من تعقيم ونظافة الأدوات المستخدمة.





الآن وبعد التعرف على الفرق بين التاتو الدائم والمايكروبليدنج ومميزات وعيوب كل منهما، أصبح بإمكانك تحديد احتياجاتك والطريقة المثلى التي ستؤمن لك هذه الاحتياجات بالشكل المطلوب.