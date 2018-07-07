الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي وتسقط إحدى طائراته

تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لعدوان إسرائيلي، وأسقطت عددًا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور وأصابت إحدى الطائرات وأسقطتها وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.







وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن إسرائيل استهدفت مطار التيفور العسكري الذي يقع في محافظة حمص وسط البلاد.





ويعتبر هذا الاعتداء الجديد ليس الأول من نوعه حيث قامت طائرات إسرائيلية من طراز إف 15 بغارة جوية على المطار في التاسع من أبريل الماضي.



