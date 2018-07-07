خبيرة تونسية: الأمن تجاهل تحذير مسبق بشأن هجوم جندوبة الإرهابي

قالت مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتونس، بدرة قعلول، إن المركز كانت لديه معلومات عن العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في ولاية "جندوبة" التونسية - وأودت بحياة 6 من عناصر الحرس الوطني- وتم إرسالها للجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية طمأنتهم بأنهم سيتخذون كافة الاجراءات والتدابير اللازمة.





وأضافت قعلول خلال لقاء لها ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الوضع الرهيب الذي أُقحمت فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية في حسابات سياسية ضيقة هي التي أتاحت الفرصة لتلك العناصر الإرهابية لتنفيذ تلك الاجراءات، مشيرة إلى أن وزير الداخلية بالإنابة وآمر الحرس ذهبوا إلى المستشفى لزيارة المصابين إلا أنه تم طردهم لأن وزير الداخلية بالإنابة هو من قام بإقصاء كل الكفاءات التي نجحت خلال العام الماضي في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه اتخذ تلك الخطوات لإفساح المجال لأبناء زعيم حزب "النهضة"، راشد الغنوشي، وعناصر حزب للقيام بتلك العملية.



