"سانا": إسرائيل استهدفت مطار التيفور السوري بهجوم صاروخي

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن إسرائيل استهدفت مطار التيفور العسكري الذي يقع في محافظة حمص وسط البلاد، بهجوم صاروخي.





ويعتبر هذا الاعتداء الجديد ليس الأول من نوعه حيث قامت طائرات إسرائيلية من طراز إف 15 بغارة جوية على المطار في التاسع من أبريل الماضي.





وحينها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في التاسع من أبريل، الفترة ما بين 03:25-03:53 حسب توقيت موسكو، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز "إف-15" من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، 8 صواريخ موجهة على مطار التيفور. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض 5 صواريخ موجهة".





ووفقا للجيش الروسي، فإن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار.



