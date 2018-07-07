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وحيد حامد يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:06 م
وحيد حامد يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا
وحيد حامد
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الفجر الفني
 

يتواجد الكاتب وحيد حامد، داخل أحد المستشفيات بمدينة ميونيخ الألمانية لعمل فحوصات طبية خاصة بالقلب، وطمأن الناقد الفني طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جمهور الكاتب الكبير مؤكدًا أنه بصحة جيدة، تعليقًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول نقل الكاتب وحيد حامد إلى أحد مستشفيات ألمانيا لعمل فحص دقيق بعد تعرضه لأزمة صحية حادة.

 

وقال الشناوي: "الي كل من يسأل عن الكاتب الكبير وحيد حامد هو بخير كلمني قبل ثوان هو حاليا في ميونخ زيارة دورية لاحدي مستشفيات القلب هناك. دعواتكم بالشفاء العاجل لكاتبنا الكبير".

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