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موعد مباراة كرواتيا وانجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:04 م
موعد مباراة كرواتيا وانجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

 

يستضيف ملعب "لوجنيكي" لقاء كرواتيا وانجلترا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار دور نصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

 

تقام مباراة انجلترا وكرواتيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "لوجنيكي" وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

تأهل منتخب انجلترا بعدما تغلب على السويد بهدفين دون رد في مباراة دور ربع النهائي بينما تخطت كرواتيا عقبة البلد المستضيف بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين مقابل مثلهما.

 

وتنقل قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" لقاء انجلترا وكرواتيا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٨ مباشرة بجانب قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل سات، بالإضافة لقنوات مجانية أخرى مثل "تي آر تي ١" التركية.

 

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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