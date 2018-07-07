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موعد مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا في نصف نهائي مونديال ٢٠١٨

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:04 م
موعد مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا في نصف نهائي مونديال ٢٠١٨
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مني العوضي
 

يدخل منتخب انجلترا لقاء غاية في الصعوبة أمام كرواتيا، الأربعاء المقبل، في إطار دور نصف نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٨.

 

يستضيف ملعب "لوجنيكي" وذلك يوم الأربعاء المقبل والموافق ١١ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

 

تأهل المنتخب الكرواتي بقيادة المايسترو لوكا مودريتش إلى دور نصف النهائي بعد التغلب على روسيا بركلات الترجيح ٤-٣، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين مقابل مثلهما.

 

صعد منتخب انجلترا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد أن تخطى عقبة السويد بسهولة بهدفين دون رد سجلهما ماجواير وديلي آلي.

 

ومن المقرر أن تنقل قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة لقاء انجلترا وكرواتيا في دور نصف نهائي البطولة، بينما تذيع قناة "تي آر تي ١" المواجهة بشكل مجاني.

 

تابع البث المباشر والحي عبر موقع الفجر الرياضي.

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