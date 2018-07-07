"فيفا" يوجه رسالة تحذير لمدافع كرواتيا

أرسلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحذيرا لقلب دفاع منتخب كرواتيا دوماجوي فيدا بسبب المقطع المصور الذي يظهره وهو يهتف "المجد لأوكرانيا" بعد فوز فريقه الوطني أمس السبت على روسيا في ثمن نهائي المونديال بركلات الترجيح.

وخلال الساعات الماشية انتشر مقطع فيديو لفيدا بعد نهاية مباراة ربع نهائي مونديال روسيا 2018 أمس رفقة اللاعب السابق أوجنين فوكوييفيتش، وكلاهما تزاملا في فريق دينامو كييف الأوكراني، وهتفا فيه لأوكرانيا.

ونشر صحفي أوكراني هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت تعليق "المجد لأوكرانيا" الذي يستخدمه القوميون المعادون لروسيا بسبب ضمها لجزيرة القرم قبل بضعة سنوات.

وصرحت مصادر من الاتحاد الدولي لوكالة (إفي): "يمكننا التأكيد أن لجنة الانضباط التابعة للفيفا أرسلت تحذيرا للاعب دوماجوي فيدا بسبب تصريحاته في مقطع فيديو بعد مباراة كأس العالم فيفا 2018 بين روسيا وكرواتيا".

وتنص المادة الثالثة من ميثاق الانضباط بالفيفا على منع "الإشارات السياسية بأي طريقة".