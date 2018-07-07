وزيرة الهجرة تشهد حفل عرض مشروعات طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية (صور)

شهدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، مساء اليوم الأحد، حفل عرض مشروعات طلبة قسم إدارة الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث أقيم الحفل بمكتبة الإسكندرية.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، شهد الحفل حضور ويندي فريمان قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية، والسفير عبد العزيز عيسي قنصل لبنان بالإسكندرية، علاء الكحكى مدير قنوات النهار والإعلامية نجوى إبراهيم، الإعلامى أحمد فايق الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





وهنأت السفيرة نبيلة مكرم، الخريجين وأسرهم وذويهم قائلة: "أشعر بالفخر بالتواجد في تلك الليلة التى ستظل محفورة في ذاكرة الطلاب والخريجين كما اعرب عن سعادتها بأن تجد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تنتج هذه المخرجات المتميزة التى تعد خير استثمار في العنصر البشرى.





وتابعت: اليوم أنتم تجنون ثمار جهودكم، وتشرفون اكاديميتكم وأساتذتكم ووطنكم بكل وفاء وإخلاص، فحققتم هدف التحصيل، وبدأتم فترة العطاء لهذا الوطن .





ولفتت الي أن علاقة وزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالأكاديمية ليست بجديدة وبدأت منذ البداية الأولي لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وقالت كانت الأكاديمية حاضرة بقوة فيما يتعلق بالشق الاكاديمي وورش العمل الخاصة بمؤتمرات مصر تستطيع مؤكده أن« مصر تستطيع »نجحت بمشاركة الأكاديمية.





واضافت أنها اجتمعت اليوم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتدشين جمعية «مصر تستطيع»، وأعلنت ضم الإعلامي أحمد فايق لأمانة الجمعية.





ومن جانبه ثمّن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، مشيدًا بحرصها الدائم على دعم الأكاديمية ومساندتها ، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئًا الطلاب وأولياء أمورهم بما قدموه من مشروعات تخرج.





واضاف عبد الغفار أن الأكاديمية تسعى دائما لبناء الشخصية الواعية المستوفية للمعارف الضرورية والقدرات الكافية، والمهارات اللازمة التى تتواكب مع متطلبات سوق العمل.





وأوضح أن للأكاديمية لديها شراكات استراتيجية محلية ودولية مع كبريات المؤسسات التعليمية لتصبح مخرجاتها وثيقة الصلة بالواقع، وملبية لمتطلبات العمل الي جانب اسهامها الفاعل في خدمة المجتمع .





وشدد على أن الأكاديمية تحرص على تخريج كفاءات مميزة انسجاما مع فلسفتها في التطوير والتحديث، من خلال التسلح بالعلم والمهارة المهنية.





وقال: إن الأكاديمية تراهن على هذه الكوكبة من الخريجين ليكونوا خير سفراء لها يحملون رسالتها ، إنطلاقا من الرؤية للإعلام والإتصال بإنه أداة للبناء والتنمية والتعمير ورقي الأمم .





وقام الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تقديرا لدورها.





كما قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتكريم الإعلامية نجوى إبراهيم و الإعلامى أحمد فايق وعلاء الكحكى مدير قنوات النهار وبطلة الاسكواش نور الشربينى، وبطولة افريقيا للتايكوندو روان رفاعى وعمرو منسي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي، والطلبة الفائزين بالمركز الأول علي العالم في المسابقة الدولية الغواصات البحرية محمد والي، مى والي.



