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برلماني عن برنامج حكومة مصطفى مدبولي: "الكلام حلو.. المهم التنفيذ"

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:58 م
برلماني عن برنامج حكومة مصطفى مدبولي: الكلام حلو.. المهم التنفيذ
النائب أحمد السجيني
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رقية جمال
 
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبًا على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، إن قيمة البرامج ليس في الحبر المكتوب بها، وإنما بمهارة تطبيقها، ونجاح الحكومة في وضع آليات لمتابعة تطبيقها، معقبًا: "الكلام حلو المهم التنفيذ".

وأوضح "السجيني"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن ملف القمامة على رأس أولويات اللجنة منذ عدة سنوات، وقطعت فيه أشواط كبيرة بهدف التطوير المؤسسي وليس معالجة وقتية لمدينة أو حي.

وشدد، على أنه لن يكون هناك انتخابات محلية خلال العام الحالي، مشددًا على أن إجراء انتخابات المحليات يستلزم إصدار القانون، وإصدار القانون يتطلب مناقشته بجلسة عامة، ثم إحالته لمجلس الدولة، ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، لتبدأ الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية له.
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