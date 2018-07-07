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علاء عابد: الربيع العربي كان خرابًا على مصر (فيديو)

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:56 م
علاء عابد: الربيع العربي كان خرابًا على مصر (فيديو)
علاء عابد
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كساب أحمد
 
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بعض الحقوقيين المتهمين في القضية "173 تمويل أجنبي" يُرسلون تقارير حقوقية لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ويتحدثون عن وجود انتهاكات رهيبة في مصر.

وأضاف "عابد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنه ليس ضد التمويل الأجنبي بصفه مطلقة، لكنه ضد التمويل الأجنبي الذي يدعم الإرهاب لإسقاط الدولة المصرية.

وتابع: "تمويل أجنبي إيه، وربيع عربي إيه، ده خراب على مصر"، لافتًا إلى ضرورة أن يوجه التمويل الاجنبي للصحة والتعليم وبرامج الصحة الإجتماعية بدلًا من دعم الإرهاب.

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