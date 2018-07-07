النقل: مشروع "القطار السريع" سيستغرق 30 شهرًا.. وسيتم تنفيذه على 3 مراحل

كشف الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، تفاصيل أول قطار سريع في مصر، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، ولكنه سيطرح للمزايدة على مرحلة واحدة.





وأضاف "شعث"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المشروع سيستغرق 30 شهرًا وفقًا لتقديرات الاستشاري، وأن التنفيذ يتوقف على التصميمات النهائية.



