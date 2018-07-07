ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سر سفر معروف يوسف مع الزمالك إلى ألمانيا رغم استبعاده

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:45 م
سر سفر معروف يوسف مع الزمالك إلى ألمانيا رغم استبعاده
طباعة
هاني عصام
 


كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن السر وراء سفر معروف يوسف لاعب الفريق مع البعثة إلى ألمانيا بعدما تم استبعاده من القائمة التي تم الإعلان عنها بالأمس.

 

وأكد المصدر أن الإدارة فضلت سفر اللاعب ليس لرغبتهم في الإبقاء عليه وتغيير وجهة النظر السابقة بشأن رحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خاصة وأن المفاوضات مستمرة مع أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي لكنهم يرغبوا في تسويقه حتى يحققوا أكبر مكسب مادي من ورائه.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 10:20:09 PM