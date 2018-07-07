سر سفر معروف يوسف مع الزمالك إلى ألمانيا رغم استبعاده





كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن السر وراء سفر معروف يوسف لاعب الفريق مع البعثة إلى ألمانيا بعدما تم استبعاده من القائمة التي تم الإعلان عنها بالأمس.

وأكد المصدر أن الإدارة فضلت سفر اللاعب ليس لرغبتهم في الإبقاء عليه وتغيير وجهة النظر السابقة بشأن رحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خاصة وأن المفاوضات مستمرة مع أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي لكنهم يرغبوا في تسويقه حتى يحققوا أكبر مكسب مادي من ورائه.