التصفيات الإفريقية تمنع الجبلاية من إيقاف نجوم المنتخب

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على الإكتفاء بالعقوبات المادية فقط على نجوم المنتخب الوطني أصحاب الفيديوهات المسربة خلال بطولة كأس العالم.

وكان خماسي المنتخب الوطني "عصام الحضري، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد النني، ومحمود عبد المنعم كهربا، ورمضان صبحي" قاموا بتصوير لقطات وتصريحات خاصة بهم لإحدى القنوات الرياضية خلال البطولة المقامة بروسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

ورفض أعضاء الجبلاية، الاقتراح المقدم بشأن إيقاف الخماسي عن تمثيل المنتخب الوطني لمدة عام، والإكتفاء فقط بالعقوبات المادية بسبب التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، والتي يستهلها المنتخب الوطني بمواجهة النيجر، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأكد أعضاء الجبلاية، على أن إيقاف الخماسي الدولي عن تمثيل الفراعنة، يعد عقاب للشعب المصري وليس اللاعبين، لحرمان منتخب الساجدين من إمكانياتهم الفنية خاصةً أنهم من العناصر الأساسية بالفريق.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم، من الدور الأول عقب تلقيه ثلاثة هزائم متتالية أمام الأوروجواي، وروسيا، والسعودية، وتذيله جدول ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.