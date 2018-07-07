فان دام يدخل معركة شرسة بسبب "قوس قزح"!

انصبت موجات من السخط على الممثل الشهير جان كلود فان دام، بعد أن أدلى خلال برنامج تلفزيوني فرنسي، برأيه في زواج المثليين.





فان دام، كان ضيفا في البرنامج التلفزيوني الفرنسي "هو لا يكذب"، وخاض نقاشا مع الوزيرة مارلين شياب، المشرفة على قضايا المساواة بين الجنسين.





الممثل الشهير أعلن صراحة أنه من مؤيدي الموقف التقليدي من أدوار الجنسين، وهو يرى أن دور النساء الرئيس هو الإنجاب ورعاية الأطفال، في حين يتولى الرجال تأمين الأسرة ماديا.





وهنا سألت الوزيرة الفرنسية فان دام، في هذه الحالة كيف يكون الحال مع زواج المثليين؟





الممثل الشهير رد قائلا: "هذا حين يتزوج رجل برجل آخر؟ الرجال يتزوجون، النساء يتزوجن، الكلاب تتزوج. نعم الجميع يتزوجون والجميع يتطلقون!".





بهذه العبارة الأخيرة حاول فان دام المزاح، إلا أن محاورته لم تكن راضية عن إجابته، وقالت له إن المثليين يتعرضون للضرب والإهانة، ولذلك يتعين دعمهم لا مقارنتهم بالكلاب.





الممثل الشهير صاحب أدوار البطولة في سلسلة من أفلام هوليود، رد بدبلوماسية قائلا إن لديه أصدقاء مثليين، وهو ينظر إلى هؤلاء بطريقة طيبة بشكل عام، لكنه في نفس الوقت أفصح أن شيئا ما في هذه المسألة يزعجه!





فان دام تساءل في هذا السياق "لو أن جميع الشباب تزوجوا بعضهم البعض، وجميع الفتيات تزوجن بعضهن البعض، فمن أين سيأتي الأطفال؟





بعد بث حلقة هذا البرنامج بدأت المعركة، وأعلنت القناة التلفزيونية "LCI" أن المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية تلقى أكثر من 20 شكوى من مشاهدين ساخطين على تصريح فان دام، كما تعرض الممثل أيضا إلى انتقادات واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.