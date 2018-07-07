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نبيلة مكرم: المصريون الخارج في أشد الحاجة لتنظيم جهودهم مع الدولة

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:46 م
نبيلة مكرم: المصريون الخارج في أشد الحاجة لتنظيم جهودهم مع الدولة
نبيلة مكرم
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كساب أحمد
 

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن المصريين في الخارج في أشد الحاجة لتنظيم جهودهم مع الدولة.

وأضافت "مكرم"، خلال تقرير مذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن وزارة التعليم العالي والهجرة تتعاون لإنشاء جميعة تضم علماء بمصر في الخارج تمهيدا للإستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال نفس التقرير، إلى أن هناك ما يقرب من 10 مليون مواطن خارج مصر، وبهم الكثير من العلماء في أرقى الجامعات في العالم.

وتابع "عبد الغفار"، أن الدولة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لعلماء مصر في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة لكي يتم الإستفادة من خبراتهم خلال المرحلة المقبلة في المشاريع القومية أو استضافتهم في الجامعات المصرية لمدة 6 أشهر.
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