التلفزيون السوري: 4 إلى 6 صواريخ سقطت على أطراف مطار التيفور وأسفرت عن أضرار مادية
الأحد 08/يوليه/2018 - 09:39 م
وكالات
قال التلفزيون السوري، إن 4 إلى 6 صواريخ سقطت على أطراف مطار التيفور، وأسفرت عن أضرار مادية.
وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء على مطار التيفور العسكري الذي يقع في محافظة حمص وسط البلاد.
ويعتبر هذا الاعتداء الجديد ليس الأول من نوعه حيث قامت طائرات إسرائيلية من طراز إف 15 بغارة جوية على المطار في التاسع من أبريل الماضي.
وحينها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في التاسع من أبريل، الفترة ما بين 03:25-03:53 حسب توقيت موسكو، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز "إف-15" من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، 8 صواريخ موجهة على مطار التيفور. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض 5 صواريخ موجهة".
ووفقا للجيش الروسي، فإن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار.
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