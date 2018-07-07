التلفزيون السوري: 4 إلى 6 صواريخ سقطت على أطراف مطار التيفور وأسفرت عن أضرار مادية

قال التلفزيون السوري، إن 4 إلى 6 صواريخ سقطت على أطراف مطار التيفور، وأسفرت عن أضرار مادية.





وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء على مطار التيفور العسكري الذي يقع في محافظة حمص وسط البلاد.



