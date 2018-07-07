بيراميدز يقدم عرضا لـ"كهربا" واللاعب يفضل الاحتراف





كشف مصدر مقرب من كهربا لاعب فريق الزمالك عن مستقبل الأخير مع القلعة البيضاء في الموسم القادم.

ويرغب كهربا في الرحيل عن الزمالك مستغلًا عدم قيده من قبل في قائمة ناديه وأحقيته في التوقيع لأي نادي بالوقت الحالي.

وأكد المصدر بأن اللاعب تلقى عرضًا من نادي بيراميدز لكنه لم يعطي موافقة لهم وفضل الإنتظار لرغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجية عن البقاء في الدوري المصري.