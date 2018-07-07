الهاتف "Huawei P20 Pro" يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكى من الرابطة الأوروبية للتقييم

أعلنت هواوى عن فوز هاتفها P20 Pro بجائزة "أفضل هاتف ذكى لعام 2018"، والتى تقدمها الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية "European Hardware Association" فى حفل توزيع جوائزها السنوية لعام 2018، حيث يتم منح الجوائز من قبل الرابطة لأفضل المنتجات الإلكترونية المتاحة في الأسواق الأوروبية بعد اختيارها من قبل مراجعين ومتخصصى التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. بينما شهدت فعاليات نسخة 2018 لهذا الحدث تصويت أكثر من 100 مراجع ومتخصص تكنولوجي للمنتجات المُفضلة بالنسبة لهم من بين 42 فئة للأجهزة والمعدات الإلكترونية، متضمنة الهواتف الذكية، الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء ومكونات الحاسب الآلى.





من جانبه صرح بروس لي، نائب رئيس قطاع الهواتف الذكية بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك قائلاً "تمثل هذه الجائزة إنجاز جديد في سلسلة نجاحات هاتف هواوي P20 Pro، الذى لقى إشادة واستحسان المستهلكين والصناعة بأكملها على حد سواء، نحن سعداء للغاية بحصولنا على مثل هذه الجائزة المرموقة."





بينما صرح أندرزيج بانيا، أحد مؤسسي الرابطة الأوروبية لتقيم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية، قائلاً "بحضور نخبة من رواد صناعة التكنولوجيا بالعالم، شهد حفل توزيع جوائز الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية تتويج هاتف هواوي P20 Pro بجائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2018، تتكون الرابطة من أكبر تسعة صحف عالمية متخصصة فى مجال التكنولوجيا، والتي تضم أكثر من 22 مليون قارئ حول العالم. صوت أكثر من 100 صحفى أوروبى متخصص في مجال التكنولوجيا بأن هاتف هواوي P20 Pro هو أفضل هاتف ذكي على الإطلاق منذ أن تم إطلاقه فى الأسواق، وهذا الإنجاز الكبير يضع هواوى فى منافسة محتدمة مع العلامات التجارية الأخرى".



