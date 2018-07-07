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"لكزس IS F" ستأتي بقوة 400 حصان بحلول عام 2020

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:24 م
لكزس IS F ستأتي بقوة 400 حصان بحلول عام 2020
لكزس IS F
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انتشرت اليوم اخبار و مقالات خاصة بسيارة السيدان الصغيرة في أسطول لكزس وهي IS عن تعديل فئة الأداء العالي منها IS F ليتناسب مع المنافسة مع باقي منافسيها. ولكن لا يمكننا تأكيد إضافة لكزس لهذه التعديلات على IS وذلك بسبب نية إيقاف إنتاجها تماما هي وشقيقتها الأكبر GS وإستبدالهم بسيارات كروس أوفر في حال كانت أرقام مبيعاتهم ضعيفة وغير مجدية ببقاء إنتاجها.

ولكن، في حال إستمرت IS فإنها ستمتلك محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي التيربو (نفس الموجود في LS) بقوة 400 حصان. حيث تحدث مهندسي لكزس بأنهم قادرون على إضافتها في الجيل الحالي منها على فئة الأداء الرياضي منها F Sport، ولكن لكزس قررت بأن تؤجل إطلاق هذه التحديثاث في الجيل القادم منها في 2020 إن إستمرت لكزس بإنتاجها.
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