"لكزس IS F" ستأتي بقوة 400 حصان بحلول عام 2020

انتشرت اليوم اخبار و مقالات خاصة بسيارة السيدان الصغيرة في أسطول لكزس وهي IS عن تعديل فئة الأداء العالي منها IS F ليتناسب مع المنافسة مع باقي منافسيها. ولكن لا يمكننا تأكيد إضافة لكزس لهذه التعديلات على IS وذلك بسبب نية إيقاف إنتاجها تماما هي وشقيقتها الأكبر GS وإستبدالهم بسيارات كروس أوفر في حال كانت أرقام مبيعاتهم ضعيفة وغير مجدية ببقاء إنتاجها.