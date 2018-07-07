أحمد موسى عن إنقاذ رئيس وزراء تركيا شاب حاول الانتحار: مشهد تمثيلي وعملية وهمية

سخر الإعلامي أحمد موسى من مشهد محاولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنقاذ شاب حاول الانتحار، مؤكدا أنه مشهد تمثيلي وعملية إنقاذ وهمية.





وأضاف "موسى"، متهكمًا، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد قائلًا: "اللى عايز ينتحر مستنيه ورئيس وزراء تركيا جايب التلفزيون معاه وهو بينقذه.. كاميرات متظبطه.. مشهد فضيحة والإعلام التركي بيطبل".



