الأهلي يحسم مصير عمرو جمال

استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، على إعارة عمرو جمال لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم من جديد.

وقال محمد حبشي وكيل أعمال عمرو جمال، إنه يبحث حاليا عن عرض رسمي للاعب، مشيرا إلى وجود عروض شفهي بالفعل من اليونان والبرتغال".

وتابع "عقد اللاعب مع الأهلي مستمر لمدة موسمين مقبلين، لكن النادي استقر على إعارته ولن يكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل".

وكان الأهلي قد أعار عمرو جمال في الموسم الماضي إلى بيدفيست الجنوب إفريقي، قبل أن يكمل الموسم ضمن صفوف فريق هيلسنكي الفنلندي.