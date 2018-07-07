ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يحسم مصير عمرو جمال

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:45 م
الأهلي يحسم مصير عمرو جمال
طباعة
الفجر الرياضي
 

استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، على إعارة عمرو جمال لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم من جديد.

 

وقال محمد حبشي وكيل أعمال عمرو جمال، إنه يبحث حاليا عن عرض رسمي للاعب، مشيرا إلى وجود عروض شفهي بالفعل من اليونان والبرتغال".

 

وتابع "عقد اللاعب مع الأهلي مستمر لمدة موسمين مقبلين، لكن النادي استقر على إعارته ولن يكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل".

 

وكان الأهلي قد أعار عمرو جمال في الموسم الماضي إلى بيدفيست الجنوب إفريقي، قبل أن يكمل الموسم ضمن صفوف فريق هيلسنكي الفنلندي.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 8:50:01 PM