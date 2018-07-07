برومو "الرجل الأخطر" يتخطى ٢ مليون مشاهدة في 3 أيام (فيديو)

تخطى البرومو الرسمي لفيلم "الرجل الأخطر"، للنجم سامح حسين، حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد طرحه بـ3 أيام على الصفحة الرسمية للفيلم عبر "فيس بوك".





فيلم" الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي الساسبنس والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه اسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.





"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا وتأليف جوزيف فوزي ومن إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر اسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي موسي صبري، ومن انتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.



