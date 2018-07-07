أحمد ناجي: أخشى الذهاب إلى منزلي في الإسماعيلية لهذا السبب





قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إنه يخشى الذهاب إلى منزله في الإسماعيلية بعد استبعاد محمد عواد حارس الدراويش من كأس العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "عملت مع مدارس كبيرة في مجال تدريب حراس المرمى، ومنحوني ثقة ومسئولية كبيرة ناحية هذا المكان، ومن هنا بدأت أواجه نقد شديد".

واستطرد قائلا: "تعرضت لنقد كبير في الفترة الماضية بسبب استبعاد محمد عواد، من المنتخب، ولكن هذا لم يكن عن قصد أو تعمد، إن قُدر لي العمل معه في وقت سابق، سوف يرى الجميع سوف يكون الشناوي معي".

واختتم ضاحكا: "جمهور الإسماعيلي هاجمني بشكل كبير، انا أمتلك منزل في الاسماعيلية ولا أعرف كيف سأنزل لأعيش فيه، أم سأبيعه".