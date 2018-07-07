تحرير 814 مخالفة مرورية بدمياط

تحركت حملة مكبرة من ادارة مرور دمياط، للمرور على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لمخالفات المواقف العشوائية، والإنتظار الخاطىء، بالتنسيق وتحت إشراف مدير أمن دمياط.



تمكنت الحملة من ضبط 814 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتواجد السيارات في مواقف عشوائية، وإنتظار خاطئ وحالات تحميل ركاب زيادة عن الحمولة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتحرير محاضر شرطية بالمخالفات.