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تحرير 814 مخالفة مرورية بدمياط

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:41 م
تحرير 814 مخالفة مرورية بدمياط
مديرية أمن دمياط - ارشيفية
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هند الشيال
 
تحركت حملة مكبرة من ادارة مرور دمياط، للمرور على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لمخالفات المواقف العشوائية، والإنتظار الخاطىء، بالتنسيق وتحت إشراف مدير أمن دمياط.

تمكنت الحملة من ضبط 814 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتواجد السيارات في مواقف عشوائية، وإنتظار خاطئ وحالات تحميل ركاب زيادة عن الحمولة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتحرير محاضر شرطية بالمخالفات.
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